Украина

Football.ua выделяет лучших в 6-м туре УПЛ.

Очередной тур чемпионата Украины позади. Самое время выделить лучших в этом туре.

Итоги 6-го тура УПЛ

На сей раз в символическую сборную тура попали: 5 игроков Динамо, 2 игрока Вереса, 2 игрока Миная и по 1 игроку из Руха и Ингульца.

Вратарь: Юрий Панькив, Рух

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Голкипер Руха не имел много работы в матче против Львова, но в тех эпизодах, где львовяне имели предпосылки для взятия ворот, сыграл превосходно. По такой игре очень важны были его сейвы в стартовый отрезок матча.

Правый защитник: Томаш Кендзера, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Кендзера систематически поддерживал атаки своей команды и работал на благо коллектива. Помимо его хороших подключений по флангу, удалось выиграть позицию на стандарте и забить гол головой.

Левый защитник: Дмитрий Немчанинов, Верес

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Дмитрий Немчанинов был активен и несколько раз оказывался в роли наконечника атак, подключаясь по своему флангу. Своим точным ударом в угол ворот положил начало разгрому Десны на поле в Чернигове.

Центральный защитник: Виктор Лиховидько, Минай

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Сдерживать атаки Шахтера – задача не из простых. Виктор Лиховидько сделал все, чтобы техничные игроки донецкого клуба не смогли реализовать себя в атаке. Шахтер не сумел создать много, а в моменте с пенальти в ворота Миная "наварили" его партнеры по обороне.

Центральный полузащитник: Николай Шапаренко, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Хавбек Динамо был полноправным хозяином центра поля в матче против Колоса. Здорово действовал на мяче, продвигал атаки своей команды и забил второй гол в поединке.

Атакующий полузащитник: Владислав Шарай, Ингулец

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Лучшим в матче Ингульца против Мариуполя был Владислав Шарай. Футболист Ингульца много брал игру на себя и был настоящей головной болью для своего соперника. По итогу записал на свой счет два забитых гола.

Атакующий полузащитник: Виталий Буяльский, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Если бы можно было выбирать лучшего игрока старта чемпионата, то безусловно Виталий Буяльский был бы главным претендентом на это звание. В матче против Колоса действовал привычно агрессивно и эффективно. Забил потрясающий гол, перекинув Маханькова.

Правый полузащитник: Виктор Цыганков, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Еще один лидер Динамо Виктор Цыганков был весьма активен в матче против Колоса. Появление Мирчи Луческу на тренерской скамье явно пошло на пользу Виктору в том числе. Проделал много беговой работы, брал много на себя, замыкал прострельные передачи партнеров.

Левый полузащитник: Карлос Де Пена, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Левый полузащитник Динамо Карлос Де Пена тоже выдал хороший поединок. Забил важный первый гол в матче точным ударом низом в дальний угол ворот. Перед перерывом забил идентичный гол, снова отправив мяч в дальний угол низом.

Нападающий: Михаил Сергийчук, Верес

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Затерроризировал оборону Десны своими активными действиями. Верес впервые в сезоне сыграл с одним форвардом и Сергийчук более чем оправдал ожидания тренерского штаба в этом матче. Сам отметился, еще и пенальти заработал.

Нападающий: Рустам Ахмедзаде, Минай

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Нападающий Миная был максимально мотивирован и заряжен на то, чтобы огорчить Андрея Пятов. По итогу ему удалось забить гол, который принес его команде заветную ничью.

Сергей Горбаченко, Football.ua