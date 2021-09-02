Украина

Футболист продолжит карьеру в ковалевском клубе.

Ковалевский Колос подписал форварда Львова бразильца Ренана, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 24-летним игроком подписан на три года, до лета 2024.

Отметим, что в Львов Ренан перешел в 2019 году и с тех пор в 43 играх отметился 11 голами.

Также футболист имеет опыт выступлений в португальском Жил Висенте, где играл в аренде со Львова, словацком ВИОне и других клубах.

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