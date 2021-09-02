Украина

Товарищеский поединок состоится в субботу, 4 сентября.

В субботу, 4 сентября, в Полтаве пройдет товарищеский поединок между Ворсклой и харьковским Металлистом 1925. Об этом сообщает пресс-служба харьковчан.

Таким образом, клубы заполнят паузу в календаре УПЛ из-за матчей сборных, чтобы задействовать игроков и подготовиться к следующем поединкам чемпионата Украины.

Также отмечается, что с согласия обеих сторон, поединок состоится в закрытом режиме.

После шести туров УПЛ Металлист 1925 набрал шесть очков и занимает 11-е место в турнирной таблице, а у Ворсклы 11 баллов и пятая строчка.

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