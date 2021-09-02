Украина

Денис Шурман обслужит матч отборочного цикла молодежного чемпионата Европы.

Поединок отборочного цикла молодежного Евро-2023 между сборными Хорватии и Азербайджана, который состоится сегодня, 2 сентября, будет обслуживать украинская бригада арбитров во главе с Денисом Шурманом.

Его помощниками на линиях выступят Александр Корнийко и Виктор Нижник, а четвертым рефери назначен Виктор Копиевский.

Ранее сообщалось, молодежная сборная Украины вылетела в Сербию на матч отбора Евро-2023.

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