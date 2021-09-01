Украина

В заявке команды Руслана Ротаня 24 футболиста, 23 из которых смогут сыграть против сербов.

В пятницу, 3 сентября, молодежная сборная Украины сыграет свой стартовый поединок в отборочной кампании чемпионата Европы 2023 года.

Сегодня, 1 сентября, в 17.30 подопечные Руслана Ротаня вылетели в Сербию. Завтра утром у "сине-желтых" запланировано теоретическое занятие и предигровая тренировка на месте проведения поединка.

Что касается кадровых вопросов, то все 24 футболиста в заявке здоровы, только Михаил Мудрик пропустит ближайшую игру из-за дисквалификации.

Заявка молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Кирилл Фесюн (Колос), Мирослав Зновенко (Никополь).

Защитники: Максим Таловеров (Динамо, Чехия), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба — Динамо), Александр Драмбаев (Мариуполь), Алексей Сыч (Рух), Арсений Батагов (Днепр-1), Олег Горин (Минай), Валерий Дубко (Черноморец).

Полузащитники: Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Александр Назаренко (Днепр-1), Даниил Алефиренко (Заря), Дмитрий Крысько (Металлист 1925), Николай Михайленко, Богдан Билошевский, Максим Брагарь (все — Черноморец), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все — Шахтер).

Нападающие: Владислав Супряга (Динамо), Богдан Вьюнник (Мариуполь), Николай Кухаревич (Левен, Бельгия).

Напомним, матч Сербия U-21 — Украина U-21 пройдет в пятницу, 3 сентября, в 19:00 на стадионе Стара-Пазова.