К сентябрьским матчам против Сербии и Армении будут готовиться 24 футболиста.
Руслан Ротань, фото УАФ
18 августа 2021, 17:01
В отборочном турнире Евро-2023 молодежная сборная Украины сыграет против Сербии и Армении, и главный тренер команды Руслан Ротань назвал список игроков, на которых рассчитывает в сентябре — сообщил официальный сайт УАФ.
Вратари: Руслан Нещерет (Динамо, Киев), Кирилл Фесюн (Колос), Мирослав Зновенко (Никополь).
Защитники: Максим Таловеров (Динамо, Чехия), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба — Динамо, Киев), Александр Драмбаев (Мариуполь), Роман Дидык, Алексей Сыч (оба — Рух), Арсений Батагов (Днепр-1), Олег Горин (Минай).
Полузащитники: Иван Желизко (Вальмиера, Латвия), Александр Назаренко (Днепр-1), Даниил Алефиренко (Заря), Дмитрий Крыськив (Металлист 1925), Николай Михайленко, Богдан Билошевский, Максим Брагару (все — Черноморец), Михаил Мудрык, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все — Шахтер).
Нападающие: Владислав Супряга (Динамо, Киев), Богдан Вьюнник (Мариуполь), Николай Кухаревич (Труа, Франция).
Тренировочный сбор молодежной сборной Украины начнется 28 августа.
Матч Сербия (U-21) — Украина (U-21) состоится 3 сентября в Стара-Пазова, поединок Украина (U-21) — Армения (U-21) — 7 сентября в Коваливке.