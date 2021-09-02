Молодой защитник приступил к занятиям с командой.
Валерий Бондарь, фото Шахтер
02 сентября 2021, 21:14
Футболист донецкого Шахтера Валерий Бондарь приступил к тренировкам в общей группе Шахтера, сообщает официальный сайт "горняков".
Центральный защитник в мае этого года перенес операцию на травмированном коленном суставе и долго восстанавливался.
Отметим, что пока что травмированным остается нападающий Жуниор Мораес — его восстановление должно суммарно занять девять месяцев.
Напомним, что Бондарь получил разрыв боковой связки левого колена в матче чемпионата Украины против Александрии.