Украина

Молодой защитник приступил к занятиям с командой.

Футболист донецкого Шахтера Валерий Бондарь приступил к тренировкам в общей группе Шахтера, сообщает официальный сайт "горняков".

Центральный защитник в мае этого года перенес операцию на травмированном коленном суставе и долго восстанавливался.

Отметим, что пока что травмированным остается нападающий Жуниор Мораес — его восстановление должно суммарно занять девять месяцев.

Напомним, что Бондарь получил разрыв боковой связки левого колена в матче чемпионата Украины против Александрии.