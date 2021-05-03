Украина

Защитник "горняков" прокомментировал свою травму, из-за которой он выбыл на длительный срок.

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь рассказал, что он чувствовал, когда получил травму, из-за которой он не сможет помочь сборной Украины на предстоящем Евро-2020.

"Опустошение. Так как играл последние 3-4 матча за Шахтер и прекрасно понимал, что, возможно, будет шанс поехать на Евро, доказать, что ты достоин и попасть в основную обойму людей, которые поедут туда защищать нашу страну, нашу родину.

Наверное, больше всего из-за этого расстроился. И то, что придется начинать сезон не со сборов, а с восстановления. Это тоже обидно", — сказал Бондарь в интервью программе Великий футбол.

Напомним, Бондарь получил серьезную травму в матче против Александрии и после обследования выяснилось, что у него разрыв боковой связки левого коленного сустава и он пропустит три месяца.