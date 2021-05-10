Украина

Реабилитация украинского защитника после операции займет около пяти месяцев.

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь перенес операцию на коленном суставе в одной из клиник Рима. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Накануне 22-летнему украинцу провели повторное исследование травмы, по результатам которого установили, что футболисту нужна операция.

По прогнозам врачей, на восстановление Бондарю понадобится около пяти месяцев.

Напомним, Бондарь получил разрыв боковой связки левого колена в матче против Александрии.

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