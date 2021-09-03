Украина

Бразильцы, которые заиграли в Динамо до Витиньо.

Киевское Динамо никогда не славилось большими успехами на южноамериканском рынке. Вингер Витиньо стал 22-м бразильцем в истории клуба, но лишь считанные единицы из них прижились в столице Украины.

В этом тексте мы пройдёмся по этим немногочисленным персонам. Встречайте: топ-5 бразильцев, которые смогли найти себя в столичном гранде.

Типичный бразилец для Луческу:

рассказываем про новичка Динамо Витиньо

Диого Ринкон (2002-2008)

Статистика: 190 матчей, 71 гол

Достижения: чемпион Украины (2002/03, 2003/04, 2006/07), обладатель Кубка Украины (2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07), обладатель Суперкубка Украины (2004, 2006).

Чемпион мира среди юниоров с Роналдиньо и Матузалемом в составе. Талант, которого нужно еще поискать. Человек, прибывший в Динамо Киев из Интернасьоналя сразу после смерти великого Валерия Лобановского. Пришедший в роли звезды и большой надежды. Более того, эту надежду оправдавший.

Это был игрок действительно высокого класса. На поле он креативил и брал своё техникой и индивидуальным мастерством. Он умел в атаке практически все – пробежать, обыграть, отдать, пробить. Когда сильно нужно – даже отобрать.

Но у Диого был один враг — алкоголь. Он сам признавался, что мог перенести операцию на колени, а уже на следующий день — напиваться в баре. Алексей Михайличенко, Леонид Буряк и Анатолий Демьяненко терпели — не вытерпел Юрий Семин. И один раз, когда бразилец приехал с отпуска с пятью килограммами лишнего веса, отправил его на все четыре стороны.

По признаниям самого Ринкона, от вредной привычки его спасла обретенная вера в Бога.

Карлос Корреа (2006 — 2012)

Статистика: 107 матчей, 14 голов

Достижения: чемпион Украины (2006/07, 2008/2009), обладатель кубка Украины (2006/07) и Суперкубка Украины (2006).

Карлоса Корреа можно смело назвать мозговым центром Динамо на протяжении нескольких лет. Именно ч через него в центре поля строилась вся игра. Недолго, но очень продуктивно. 4 миллиона евро, заплаченные киевлянами в кошелек Палмейраса в начале 2006-го года, говорят о многом. Он хорошо играл как в отборе, так и в атаке.

В 2009-м году, после прихода Валерия Газзаева, Корреа был отдан в аренду во Фламенго (хотя и забил в ворота одесского Черноморца в первой игре чемпионата) и до 2012-го по ним скитался, вернувшись в Киев лишь раз.

Бетао (2008 — 2012; 2015)

Статистика: 170 матчей, 6 голов

Достижения: чемпион Украины (2008/09, 2014/15), обладатель кубка Украины (2014/2015) и Суперкубка Украины (2009 и 2011).

Если Ринкон ушёл из Динамо про настоятельной просьбе Семина, то Бетао пришел из бразильского Сантоса прямо под самый успешный сезон российского тренера в Киеве. Третий номер стал железобетонным игроком основы с первого же сезона, когда "бело-синие" пробрались в полуфинал Кубка УЕФА и выиграли чемпионат с огромным отрывом от главного конкурента — Шахтера.

Бетао — это надежность. Сложно вспомнить, когда бы он допускал ошибки, которые бы приводили к пропущенным голам. Хотя Олегу Блохину Бетао оказался не нужен и вместе с сербом Милошем Нинковичем был отправлен в аренду во французский Эвиан.

В 2015-м "бетон" вернулся в столицу Украины и даже повесил на свою грудь вторую золотую медаль, но играть в том составе у него практически не получалось.

Данило Силва (2010 — 2017)

Статистика: 222 матча, 3 гола, 19 ассистов

Достижения: чемпион Украины (2014/15, 2015/16), обладатель кубка Украины (2013/14, 2014/15) и Суперкубка Украины (2011).

Переехав в Украину в 23 года из Интернасьоналя (как мы видим, особо удачный клуб в истории киевлян), Данило Силва на долгие годы закрыл правый фланг обороны Динамо, хотя разок выходил и справа в атаке, а несколько матчей — в центре защиты.

Данило можно назвать самым украинским бразильцем в истории нашего футбола — поспорить с ним может разве что Эдмар. И то, он ведь уже украинец, а мы о бразильцах.

Силва не пропускает ни одного украинского праздника, читает книги про УПА, ходит в вышиванке и, конечно, не забывает о клубе, который дал ему много, и которому он дал не меньше. Мог и за сборную поиграть – Олег Владимирович для лимитных дел просил, но наш герой к тому времени еще не поиграл в Украине 5 лет.

Жуниор Мораес (2015 — 2018)

Статистика: 85 матчей, 34 гола, 7 ассистов

Достижения: чемпион Украины (2015/16), обладатель Суперкубка Украины (2016).

Фанаты Динамо могут негодовать, но свое место в нашем списке Мораес заслужил. В отличие от условного Клебера, у Жуниора не было загулов и он регулярно выполнял свою работу — забивал мячи. Как в чемпионском сезоне Реброва, так и во времена менее удачные.

Возможно, тут сыграли роль три года Жуниора в донецком Металлурге и отсутствие необходимости адаптироваться в новых реалиях. На несколько лет тогда еще не украинец стал основным форвардом "бело-синих", выиграв конкуренцию у Артема Кравца, Лукаша Теодорчика, Дьемерси Мбокани, Романа Яремчука, Артема Беседина и остальных футболистов.

Да, его уход в Шахтер многим не понравился. Но это, как говорил классик, уже совсем другая история.