Украина

22-летний бразильский нападающий продолжит свою карьеру в Украине.

Нападающий Атлетико Паранаэнсе Витиньо стал игроком киевского Динамо, сообщает пресс-служба "бело-синих".

Соглашение с 22-летним бразильским форвардом рассчитано на пять лет. В составе киевлян футболист будет выступать под 22-м номером.

По информации СМИ, сумма трансфера составила около шести миллионов евро.

Витиньо является воспитанником Атлетико Паранаэнсе и последние четыре сезона он провел в бразильском клубе.

В текущем сезоне Витиньо провел 27 поединков, в которых забил девять голов и отдал четыре ассиста. Всего на его счету 60 матчей в составе Атлетико, 15 голов и семь результативных передач.

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