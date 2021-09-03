Украина

Бразилец будет выступать под 22 номером.

Пару дней назад киевское Динамо объявило о подписании долгосрочного контракта с бразильским вингером Витиньо.

Как сообщает клубная пресс-служба, киевляне внесли бразильца в заявку на внутренние соревнования — УПЛ и Кубок Украины.

Примечательно, полузащитник во внутренних соревнованиях будет вступать за "бело-синих" под 22 номером на спине.

Ранее сообщалось, что один из лидеров Динамо Жерсон Родригес покинул клуб, перейдя во французский Труа на правах аренды.