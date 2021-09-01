Франция

Родригес будет выступать за Труа на правах аренды до конца сезона.

Люксембургский форвард киевского Динамо Жерсон Родригес продлит карьеру во французском Труа.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", Родригес будет выступать за Труа на правах аренды до конца сезона 2021/22.

К слову, в составе Труа выступает украинский форвард Николай Кухаревич, который накануне перебрался в бельгийский Леван на правах аренды.

Стоит отметить, что Жерсон Родригес был близок к переходу в итальянскую Салернитану, но его переход сорвался в последний момент.

После четырех стартовых туров Труа занимает двадцатую позицию во французской Лиге 1, имея в своем активе один турнирный пункт.

Ранее сообщалось, что Динамо подписало бразильского вингера Витиньо, в лице которого видит замену Жерсону Родригесу.