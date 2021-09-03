Украина

Футболист присоединился к киевскому клубу.

Киевское Динамо внесло на текущий сезон УПЛ 18-летнего марокканского полузащитника Мехди Эль Хамишли.

Футболист, с большой долей вероятности, будет выступать за юношескую команду "бело-синих".

По информации Football.ua, Эль Хамишли был на просмотре в луганской Заре в летнее межсезонье, где тренировался с командой U-19. Причины неподписания контракта с игроком пока неизвестны.

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