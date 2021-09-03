Футболист присоединился к киевскому клубу.
Мехди Эль Хамишли, Instagram
03 сентября 2021, 15:25
Киевское Динамо внесло на текущий сезон УПЛ 18-летнего марокканского полузащитника Мехди Эль Хамишли.
Футболист, с большой долей вероятности, будет выступать за юношескую команду "бело-синих".
По информации Football.ua, Эль Хамишли был на просмотре в луганской Заре в летнее межсезонье, где тренировался с командой U-19. Причины неподписания контракта с игроком пока неизвестны.
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