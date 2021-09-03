Визит в Будапешт закончился для закарпатцев успехом.
Евгений Селезнев, фото ФК Минай
03 сентября 2021, 23:20
Во время международной паузы Минай побывал в Венгрии, где обыграл одного из лидеров местной Первой лиги — Вашаш.
По взаимной договоренности сторон, для того, чтобы проверить в деле максимальное количество футболистов, матч продолжался два тайма, плюс по 30 дополнительных минут.
Судьбу матча решил единственный точный удар, автором которого стал Евгений Селезнев.
Следующий спарринг Минай проведет в субботу, 4 сентября, также в Венгрии против Спартака из Ньирильхазы.