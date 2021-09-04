Украина

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко признался, что уровень национального чемпионата оставляет желать лучшего.

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко собрал специальную пресс-конференцию, где ответил на вопрос об уровне УПЛ и объяснил, почему мало футболистов украинских клубов соответствуют уровню сборной Украины. Также наставник дал совет украинцам, которые играют в топ-чемпионатах Европы.

"В Европе очень большая конкуренция. Важный момент, чтобы наши игроки играли в Европе и были там на ведущих ролях, – это чемпионат Украины.

Мы должны поднять уровень УПЛ – должна подняться конкуренция, интенсивность, и я считаю, что украинские игроки имеют одинаковые шансы проявить себя в хороших европейских чемпионатах и клубах. Но для этого они должны быть готовы", — сказал Шевченко на пресс-конференции.

Ранее Андрей Шевченко открыл настоящие причины ухода из сборной Украины, заявив, что его команда была готова продлить контракты с УАФ.