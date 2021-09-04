Украина

Защитник "горняков" рассказал о подготовке команды к ближайшим матчам.

Защитник донецкого Шахтера Додо прокомментировал подготовку команды без игроков национальных команд, а также рассказал о целях на ближайшие игры.

"Тренеры сделали акцент на физической подготовке и нагрузках. Три дня выходных, которые были у команды, хотим мы того или нет, немного расслабляют. Думаю, предложенные упражнения помогут нам лучше втянуться в работу.

Верю, что эта неделя будет идеальной, чтобы хорошо подготовиться. Понятно, что сейчас нет сборников, но верю, что времени будет достаточно, чтобы как следует потренироваться, отработать тренерские идеи и быть готовыми к Лиге чемпионов и чемпионату.

Подготовка команды без сборников? Мы уже привыкли и прекрасно знаем, что большинство наших ребят выступают в сборной Украины и не только. Важно, чтобы те, кто остался в расположении клуба, имели максимальную концентрацию, работали без ограничений и с каждым днем прибавляли.

Чередование тренировок по дням? Это чтобы мы лучше подготовились физически. Сентябрь – месяц очень важных поединков, не только в Лиге чемпионов. Нас ждет встреча в Суперкубке с Динамо, и мы, конечно же, хотим победить. Поэтому физически должны быть готовы и прибавить в техническом плане. Сейчас есть время отработать все аспекты.

Групповой этап Лиги чемпионов? Мы готовимся. Шахтер уже не раз доказывал, что может одерживать победы и удачно играть с сильными командами. И я говорю не только о групповом этапе в прошлом году, но и о других матчах – с Манчестер Сити, Аталантой. Это были непростые поединки, в которых мы получили опыт. Верю, что предстоящие матчи Лиги чемпионов будут для нас чуть более спокойными, ведь мы с этими клубами уже встречались. Для нас очень важно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов – это наша цель", — приводит слова Додо пресс-служба "горняков".

Ранее сообщалось, что Шахтер огласил заявку на Лигу чемпионов.