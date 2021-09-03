ЧМ-2022. Отбор

Лассина Траоре забил победный гол в ворота сборной Нигера, реализовав пенальти.

Форвард Шахтера Лассина Траоре принес победу сборной Буркина-Фасо, отличившись голом в матче квалификации к ЧМ-2022 против национальной команды Нигера.

Форвард "горняков" отрыл счет в матче на 76 минуте, реализовав пенальти. Стоит отметить, что на 79 минуте встречи Траоре заменили на Конате, который спустя минуту удвоил преимущество своей команды.

Отметим, что после стартового тура Буркина-Фасо идет на втором месте в своей отборочной группе, уступая Алжиру по дополнительным показателям.

Напомним, следующий матч команда Лассина Траоре проведет во вторник, 7 сентября, против национальной команды Алжира. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.