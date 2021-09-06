Украина

Коваливцы заполнили международную паузу двумя контрольными поединками.

Во время перерыва в чемпионате Колос провел две товарищеские игры, которые состоялись в воскресенье, 5 сентября — сообщил официальный сайт коваливцев.

Сначала на поле вышли юношеская сборная Украины (U-19) против молодежной команды Колоса, усиленной несколькими исполнителями основного состава (Нгамба, Данфа, Салабай и Сенько).

Минимальную победу одержали подопечные Владимира Езерского, победу которым принес гол Назария Волошина.

А затем полноценная "основа" Колоса обыграла Десну. На два гола в первом тайме коваливцев Богданова и Сакива "сиверяне" ответили одним точным ударом Завийского после перерыва.