Украина

Футболист рассказал о тренировках клуба и другом.

Полузащитник донецкого Шахтера Майкон рассказал, как команда заполняет паузу на международные матчи и прокомментировал жеребьевку группового этапа ЛЧ.

"Это важная пауза, потому что во многом нужно прибавлять. Всегда есть куда расти. Обычно у нас очень плотный календарь и постоянные матчи, а сейчас достаточно времени, чтобы исправить свои ошибки и стать лучше. Так что возникшей паузой мы стараемся максимально воспользоваться на тренировках.

Когда у тренера полный состав, он уделяет внимание всем, а в такой ситуации он может специфически отрабатывать какие-то моменты с определенными игроками. В любом случае это заставляет команду расти".

Шахтер огласил заявку на Лигу чемпионов

"Что касается Лиги чемпионов, то нам попались очень сильные, топовые мировые команды. У нас были с ними неплохие результаты, но они остались в прошлом сезоне. Сейчас нужно работать. Одна из главных целей – провести отличную кампанию в Лиге чемпионов.

Но прежде всего у нас есть матч чемпионата с Днепром-1, на котором мы и концентрируемся. Самая важная игра – всегда следующая. Мы должны показать хороший футбол", — сказал Майкон.

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