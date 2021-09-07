Украина

Главный тренер молодежной команды дал комментарий перед матчем с Арменией.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань высказался накануне игры против Армении.

"Армения? Как и все южане, они хорошо чувствуют себя с мячом, это видно по их матчах, которые мы просматривали. При этом они неплохо чувствуют себя в этом компоненте как в защите, так и в атаке. Поэтому мы должны постараться лишить соперника их главного козыря.

Почерк команды: Мы еще со своего первого сбора пытаемся привить команде контроль мяча, уделяем большое внимание прессингу. Думаю, не за горами встреча и с тренером национальной сборной Александром Петраков. Мы обязательно пообщаемся, услышим его видение развития сборных. Но вообще это процесс не одного дня.

Ожидания от квалификации? Никаких ожиданий у нас нет. Мы настраиваемся на каждую следующую игру. Сербию мы уже забыли, завтра — ответственный матч с Арменией", — приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, что матч Украина U-21 — Армения U-21 состоится во вторник, 7 сентября, в 21:00.