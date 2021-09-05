U-21

Однако главный тренер украинской "молодежки" призывает не расслабляться перед Арменией.

Молодежная сборная Украины (U-21) начала отборочный цикл чемпионата Европы 2023 года с выездной победы над Сербией, но Руслан Ротань считает, что грядущий матч против Армении не менее важен.

"Стартовый успех придаст уверенности команде, особенно над таким сильным соперником, футболисты которого выступают в чемпионатах Англии, Италии, Нидерландов – цитирует главного тренера "молодежки" официальный сайт УАФ. Но ребята должным образом настроились и выполнили установку".

"Сейчас еще рано говорить про перспективы нашей команды в отборочном турнире. Впереди очень много важных матчей. Например, ближайший против Армении, в котором мы хотим показать качественную игру и добыть максимальный результат".

"Сборная Армении любит играть с мячом, и если дать ей свободу, то можно ждать неприятностей от быстрых техничных футболистов. Кроме того, армяне сыграны, поскольку 17 человек сборной представляют одну команду — ЦСКА, которую тренирует главный тренер сборной. Их недостатком я считаю слишком сильное увлечение атакой. Но нам надо серьезно подготовиться".

Матч Украина (U-21) — Армения (U-21) состоится 7 сентября на стадионе Колос в Коваливке. Начало в 19:00.