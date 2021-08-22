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Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань принял участие в выставочном поединке.

Бывший игрок сборной Украины, а ныне главный тренер молодежной национальной команды Руслан Ротань отметился оформленным дублем в выставочном поединке. Об этом сообщает пресс-служба латвийской федерации футбола.

В этом противостоянии сыграли мировые легенды против легенд футбола Латвии — украинец сыграл за первых, которые выиграли со счетом 6:1. Этот матч был посвящен 100-летию Латвийской федерации футбола.

Помимо Ротаня в составе мировых легенд сыграли такие известные личности, как Луиш Фигу, Кевин Кураньи, Флоран Малуда, Хамит Алтынтоп, Нуну Гомеш и Луи Саа.

Первый гол Ротаня:

Второй гол Ротаня:

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