Полузащитник будущего соперника нашей национальной команды поделился ожиданиями от предстоящей игры.
Томаш Соучек, Getty Images
08 сентября 2021, 06:57
Сборная Украины заполнит пробел в сентябрьском календаре официальных поединков товарищеской игрой против Чехии на ее поле.
Чехия — Украина. Накануне
Накануне противостояния один из лидеров будущего соперника команды Александра Петракова, полузащитник лондонского Вест Хэма Томаш Соучек, поделился эмоциями и своими ожиданиями от предстоящей игры.
"Да, это — контрольный матч, но готовимся как к официальной встрече. Нас ждет сложный соперник.
Да и вообще, для каждого вызванного на матч — большая честь играть за Чехию. Поэтому ко встрече с Украиной подходим очень серьезно", — высказался чешский футболист.
Напомним, что матч Чехия — Украина состоится 8 сентября, начало в 21:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.