Украина

Полузащитник будущего соперника нашей национальной команды поделился ожиданиями от предстоящей игры.

Сборная Украины заполнит пробел в сентябрьском календаре официальных поединков товарищеской игрой против Чехии на ее поле.

Чехия — Украина. Накануне

Накануне противостояния один из лидеров будущего соперника команды Александра Петракова, полузащитник лондонского Вест Хэма Томаш Соучек, поделился эмоциями и своими ожиданиями от предстоящей игры.

"Да, это — контрольный матч, но готовимся как к официальной встрече. Нас ждет сложный соперник.

Да и вообще, для каждого вызванного на матч — большая честь играть за Чехию. Поэтому ко встрече с Украиной подходим очень серьезно", — высказался чешский футболист.

Напомним, что матч Чехия — Украина состоится 8 сентября, начало в 21:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.