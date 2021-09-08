Украина

Полузащитник молодежной команды Михаил Мудрик высказался о победе над Арменией.

Молодежная сборная Украины минимально обыграла сборную Армении в рамках отборочного цикла к Евро-2023.

Полузащитник молодежной сборной Михаил Мудрик, который забил победный гол в ворота Армении, поделился эмоциями от победы, рассказав все ли удалось нашей "молодежке" в матче.

В большей части все удалось. Возможно, в первом тайме немного по-другому нужно было накрывать их. А так всю установку тренера, думаю, мы выполнили.

Очень часто удары отрабатываю. Это залог упорного труда, постоянные тренировки, оттачивание изо дня в день. Видите, получилось.

Команда довольна, тренер доволен, Украина, думаю, довольна. Но вы сами понимаете, две победы это хорошо, но это еще ничего, только начало. Да, хороший старт, но впереди еще целая дорога. Впереди много баталий, которых надо выиграть", — сказал Мудрик на флеш-интервью после матча.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча молодежных сборных Украины и Армении.