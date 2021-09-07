U-21

Подопечные Руслана Ротаня одержали вторую победу в отборочной кампании чемпионата Европы.

Во втором поединке отборочного цикла молодежного чемпионата Европы 2023 года сборная Украины одержала минимальную победу над Арменией. Встреча в Ковалевке закончилась со счетом 2:1 в пользу "сине-желтых".

Счет в матче был открыт командой Руслана Ротаня в середине первого тайма, когда Крыськив получил мяч в штрафной, после чего уже в падении расстрелял ворота оппонента с одиннадцати метров. В самой концовке первого тайма армяне смогли сравнять счет — Галстян получил мяч на левом фланге, сместился в центр перед штрафной и пробил — мяч рикошетом от защитника влетел за шиворот Нещерету.

В начале второго тайма матч был остановлен на несколько минут из-за потухшего освещения на стадионе в Ковалевке. Проблему изначально решить не удалось, но делегат УЕФА дал добро на продолжение игры.

Буквально через пару минут Мудрика остановили на подступах к штрафной с помощью фола. Сам пострадавший взялся исполнять штрафной удар и не прогадал — шикарный гол со стандарта, который и принес победу "сине-желтым".

Таким образом, сборная Украины набрала шесть очков после двух матчей и вышла на первое место в группе, опередив Францию и Фарерские острова, у которых по четыре балла после двух и трех игр соответственно. У Армении три очка и четвертое место перед Сербией и Северной Македонией, у которых по одному баллу.

Украина U-21 — Армения U-21 2:1

Голы: Крыськив, 20, Мудрик, 62 — Галстян, 45+4.

Украина U-21: Нещерет — Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко — Бондаренко, Криськив (Желизко, 86), Судаков — Назаренко (Алефиренко, 87), Мудрик (Михайличенко, 70), Вьюнник (Кухаревич, 55).