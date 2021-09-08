Украина

Наставнику предложат новый контракт.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может продолжить тренировать национальную команду страны.

Специалисту в ноябре 2021 года Футбольная ассоциация Англии планирует предложить новый контракт до 2024 года.

Его нынешнее соглашение соглашение рассчитано до декабря 2021 года. Сразу после завершения отборочного раунда чемпионата мира с ним будут вести переговоры.

Напомним, Саутгейт возглавил сборную Англии в сентябре 2016 года. С тех пор он дошел с командой до финала Евро-2020 и полуфинала чемпионата мира-2018.

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