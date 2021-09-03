ЧМ-2022. Отбор

Специалист раскритиковал оскорблявших фанатов.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Англии на выезде разгромила Венгрию со счетом 0:4.

Во время поединка фанаты сборной Венгрии всячески пытались оскорбить футболистов соперника. В один из моментов болельщик кинул в Рахима Стерлинга, который забил гол, стакан с пивом.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал расистские оскорбления.

"Нечестно будет критиковать всех венгерских болельщиков. Многие были очень щедры и вели себя очень хорошо. Необходимо иметь дело с ответственными лицами. Я думаю, есть некоторые свидетельства того, что людей снимали на видео, и мы должны надеяться, что власти найдут их.

Они осознают, что мир меняется. Некоторые люди, расисты, застряли в своем образе мышления, предрассудках, но в итоге они вымрут, как динозавры. Мир меняется", — сказал Саутгейт после противостояния.