Украина

Футболист поразил ворота в первой своей игре.

В рамках товарищеского матча сборная Украины на выезде встречается против сборной Чехии.

Счет в матче на 27 минуте игры открыл Виктор Корниенко, отлично воспользовавшись пасом от Тымчика.

Этот мяч стал первым для Корниенка. Он проводит свой первый матч в футболке национальной команды.

Отметим, что Корниенко — второй дебютант Петракова, забивший в первом матче за сборную. Первым был Даниил Сикан.

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