ЧМ-2022. Отбор
Стал известен состав сборной Украины на матч против чехов.
Денис Бойко, фото Динамо
08 сентября 2021, 20:40
Сборная Украины в рамках товарищеского поединка сыграет против сборной Чехии.
Александр Петраков определился со стартовым составом, в котором нашлось место Денису Бойко и Тарасу Качарабе.
Украина: Бойко — Качараба, Кривцов, Сирота — Тымчик, Макаренко, Зинченко, Корниенко — Ярмоленко, Зубков, Сикан
Запасные: Ризнык, Соболь, Конопля, Яремчук, Шапаренко, Кочергин, Караваев, Булеца
Чехия: Штанек — Цоуфал, Холеш, Йемелка, Хавел — Соучек, Садилек — Пешек, Крал, Жмрхал — Тецль
Запасные: Ковар, Нгуйен, Сачек, Каша, Калаш, Барак, Долежал, Матейю, Виснер, Хложек, Выдра
Напомним, матч Чехия — Украина состоится в среду, 8 сентября. Старт встречи запланирован на 21:45.