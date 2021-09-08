Украина

Футболисты выйдут в старте в товарищеской игре.

Александр Сирота и другие игроки сборной Украины, УАФ

Александр Сирота и другие игроки сборной Украины, УАФ

В рамках товарищеского матча сборная Украины сыграет против сборной Чехии.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков определился со стартовым составом команды.

СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ

Отметим, что впервые за сборную сыграют центральные защитники Тарас Качараба, Виктор Корниенко и Александр Сирота.

Потенциальные дебютанты национальной команды Владислав Кочергин, Сергей Булеца и Дмитрий Ризнык остались в запасе на игру.

Напомним, матч Чехия — Украина состоится в среду, 8 сентября. Старт встречи запланирован на 21:45.

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