Украина

Защитник Тарас Качараба высказался о дебютном матче за национальную сборную Украины.

Сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Чехии в рамках контрольного матча, упустив победу в концовке игры (1:1).

Украинский защитник Тарас Качараба, который дебютировал в составе национальной команде, рассказал о дебюте и подвел итоги матча против Чехии.

"Сегодня не было похоже, что матч всего лишь товарищеский. Был достаточно боевой поединок, думаю он понравился болельщикам, но жаль, что мы не удержали победу. Все было в наших руках, но Чехия — боевая команда, они сильны физически. Было видно, что во втором тайме нас покидали силы, и благодаря этому чехи и забили свой гол.

Дебют? - Для меня лично и для моей семьи — просто не передать словами. Каждый с детства мечтает сыграть за национальную сборную. Это что-то невероятное.

Перешел на позицию центрального защитника из-за травмы Кривцова, Соболь был слева. Мне доверили как одному из самых старших, чтобы подсказывать и помогать парням. Хорошо держались во втором тайме, но пропустили в последние 10 секунд

Пропущенный гол? - Да, к тому же мы впервые вышли таким составом, было много дебютантов. Считаю, что парни показали себя с хорошей стороны. В дальнейшем у тренера будет из чего выбирать на сборах, сегодня была хорошая и боевая игра" — заявил Качараба во время флеш-интервью после матча.

Ранее о матче высказался наставник национальной команды Александр Петраков, который заявил, что для победы "сине-желтым" не хватило 20 секунд.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Казахстан — Украина.