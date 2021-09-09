ЧМ-2022. Отбор

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины дал комментарий после матча с Чехией.

Сборная Украины в рамках товарищеского поединка играла против сборной Чехии и упустила победу на последних секундах.

Исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков дал комментарий после матча с Чехией.

"Три дебютанта в защите? Во-первых, я их хорошо всех знаю. Только хуже знаю Сироту. Был очень большой риск, я переживал. Замена Кривцова была вынужденной — он пожаловался на повреждение в перерыве. Я знал, что Соболь может помочь на этой позиции. Он согласился выйти. Вообще я не боюсь рисковать.

Какие могут быть эмоции? В Казахстане такое случилось, сейчас тоже... Надо разбираться, почему мы не можем продержаться до конца. Поговорили с ребятами после матча, я был немного эмоциональным. Нам предстоит очень важная игра в Хельсинки. Одна ошибка — и все. Там уже вничью играть нельзя. Я очень хотел победить, но не хватило двадцати секунд. Нужно посмотреть, кто не подстраховал, когда били из центральной зоны.

Эмоции отрицательные. Мы играли с участником 1/4 финала чемпионата Европы. После матча с Бельгией против нас в Чехии вышел основной состав. Я сделал ротацию. Но нужно забывать и двигаться дальше.

Новые игроки в сборной? Я поздравил ребят с дебютом. Я считаю, что они сыграли неплохо, а не провалились. Трудно дебютировать в сборной.

Состав на октябрьские матчи? Еще месяц ребята будут играть. Впереди Лига чемпионов, столько матчей. Как я могу уже определиться? Это и травмы, и все, что угодно. Сейчас список игроков стал немного больше, чем раньше. Будет очень сильная конкуренция. Не может быть такого, чтобы на одну позицию был только один игрок. Много дебютантов, пусть играют.

Сейчас не могу сказать, что будет через месяц. Мы соберемся 3-4 октября, у нас будет несколько дней на подготовку. Это хорошо, потому что мы играем 9 октября. После матча в Хельсинки сразу же летим во Львов. В Финляндии нас устраивает только победа.

Моя работа в сборной? Было очень тяжело. Результат средний. Но мне кажется, что я уже свой в этой команде", — приводит слова Петракова официальный сайт УАФ.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украины против Чехии.