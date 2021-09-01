ЧМ-2022. Отбор

Смотрите обзор игры отборочного цикла чемпионата мира 2022 года на Football.ua.

В поединке четвертого тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Украины в гостях упустила победу над национальной командой Казахстана (2:2).

Команда Александра Петракова открыла счет в матче на 92-й секунде поединка, когда шикарным голом с дальней дистанции отметился нападающий Роман Яремчук. После этого у "сине-желтых" было огромное количество моментов, но из-за неудачной реализации превратить их во второй забитый мяч не удалось. А вот казахи воспользовались своим шансом на 75-й минуте, когда Руслану Валиуллину забросили на левый фланг штрафной, после чего Андрей Пятов пропустил в ближний угол ворот.

В самой концовке матча Даниил Сикан дебютировал в составе сборной и отметился первым голом. На третьей компенсированной минуте Сикан затолкал прострел с левого фланга с линии вратарской. Однако спустя мгновение мяч влетел в сетку ворот Пятова, а автором гола стал все тот же Валиуллин.

Обзор матча:

Казахстан — Украина 2:2

Голы: Валиуллин, 75, 90+6 — Яремчук, 2, Сикан, 90+3



Казахстан: Покатилов — Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин — Тагыберген (Оразов, 90), Куат (Вороговский, 84), Васильев (Жуков, 90) — Нургалиев (Зайнутдинов, 61), Шушеначев (Аимбетов, 60).



Украина: Пятов — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь (Сикан, 83) — Сидорчук (Шапаренко, 76), Зинченко — Ярмоленко, Буяльский — Яремчук (Цыганков, 58).



Предупреждения: Васильев, Покатилов — Миколенко, Зинченко