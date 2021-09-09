Украина

Азовцы не смогут принять "горняков" на своем стадионе.

Поединок восьмого тура элитного дивизиона чемпионата Украины между Шахтером и Мариуполем состоится в Ковалевке.

Как сообщает официальный сайт азовцев, клуб обратился в дирекцию УПЛ и к Шахтеру с просьбой поменять домашний и выездной матч в календаре.

"Наш Клуб получил письмо от Коммунального учреждения ГСК Азовец о том, что в период с 15-го по 20-е сентября 2021 года на стадионе имени В.С.Бойко будут проводиться неотложные аварийно-восстановительные и пуско-наладочные работы на подстанции, которая питает стадион.

В связи с этим проведение любого официального мероприятия на стадионе в этот период невозможно!", — гласит заявление на сайте Мариуполя.

Отметим, что матч состоится в субботу, 18 сентября, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.