Азовцы не смогут принять "горняков" на своем стадионе.
Мариуполь - Шахтер, фото Шахтер
09 сентября 2021, 20:20
Поединок восьмого тура элитного дивизиона чемпионата Украины между Шахтером и Мариуполем состоится в Ковалевке.
Как сообщает официальный сайт азовцев, клуб обратился в дирекцию УПЛ и к Шахтеру с просьбой поменять домашний и выездной матч в календаре.
"Наш Клуб получил письмо от Коммунального учреждения ГСК Азовец о том, что в период с 15-го по 20-е сентября 2021 года на стадионе имени В.С.Бойко будут проводиться неотложные аварийно-восстановительные и пуско-наладочные работы на подстанции, которая питает стадион.
В связи с этим проведение любого официального мероприятия на стадионе в этот период невозможно!", — гласит заявление на сайте Мариуполя.
Отметим, что матч состоится в субботу, 18 сентября, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.