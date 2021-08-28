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Ингулец - Мариуполь, УПЛ
28 августа 2021, 17:17
Ингулец из Петрово в поединке шестого тура украинской Премьер-лиги уверенно обыграл Мариуполь (3:0).
Победу команде Сергея Лавриненко принес оформленный дубль в исполнении Шарая, а еще один мяч забил Голей.
Обзор матча:
Ингулец — Мариуполь 3:0
Голы: Шарай, 22, 58, Гопей, 76
Ингулец: Гальчук — Асмелаш, Ковалев, Салем, Опанасенко (Мельничук, 74) — Шишка — Полегенько (Козак, 70), Коробенко (Бартулович, 74), Запорожец (Коваленко, 69), Шарай — Ситало (Гопей, 55).
Мариуполь: Кудрик — Стасюк, Чоботенко, Мампасси (Удод, 46), Драмбаев — Кащук (Свитюха, 75), Мишнев, Петерман (Шостак, 62), Топалов (Никитишин, 72) — Вьюнник (Хромей, 46), Кулаков.
Предупреждения: Опанасенко — Стасюк, Мампасси, Мишнев, Чоботенко, Шостак