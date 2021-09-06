Клуб определил лучшего футболиста месяца.
Андрей Кулаков, ФК Мариуполь
06 сентября 2021, 23:58
Болельщики Мариуполя выбрали лучшего футболиста августа 2021 года. Им стал нападающий Андрей Кулаков.
В августе молодой форвард, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру, забил четыре гола.
По итогам голосований, второе место досталось Петру Стасюку, а третье место занял Сергей Чоботенко.
Отметим, что по итогам шести туров Мариуполь занимает последнее, 16 место в турнирной таблице УПЛ.
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