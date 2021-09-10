Украина

Наставник Шахтера рассказал о главных задачах его команды в новом сезоне.

Обширное интервью главного тренера донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби, которое он дал в честь своих первых 100 дней работы в команде, продолжилось обсуждением важности соблюдения баланса между матчами на внутренней и международных аренах.

"Конечно же, выступать в Лиге чемпионов престижно. Но для меня задачей номер один является победа в чемпионате. Нужно распределять свои силы таким образом, чтобы чемпионат был в приоритете. Если команда привыкнет хорошо играть в чемпионате, она будет хорошо играть и в Лиге чемпионов. Мы живем в Украине и принимаем участие в первенстве Украины, поэтому победа в чемпионате — наша главная цель.

Против Монако мы играли хорошо в обоих матчах, в том числе и в первом тайме ответной игры, за исключением того отрезка, когда пропустили. В целом провели отличный матч с сильным соперником.

Шахтер попал в групповой турнир Лиги чемпионов, обыграв такие клубы, как Генк и Монако. Это две сильные команды, которые к тому же располагают солидным бюджетом, в особенности это касается Монако. Тренеры каждого из этих клубов занимают свой пост уже более года.

Считаю, мы сотворили чудо, завоевав путевку в групповой раунд, даже с учетом того, что у Шахтера уже имеется большой опыт выступлений в Лиге чемпионов и на протяжении длительного периода времени команда располагает высококлассными футболистами. Но ситуация, в которой сейчас пришлось противостоять Монако, весьма отличалась от той, что была раньше.

Наиболее запоминающийся эпизод — гол Маркоса Антонио в ворота Генка, когда счет стал 2:0, потому что этим мячом были сняты все вопросы относительно победы в матче. Это были очень приятные ощущения, поскольку накануне мы уступили Александрии и последующие два-три дня я очень сильно переживал. И гол Маркоса Антонио, обеспечивший нам выход в следующий раунд, избавил от мрачных мыслей.

Я сказал, что нужно играть спокойно, но в то же время взять на себя ответственность, действовать смело и ни о чем не беспокоиться, потому что я всегда был на его стороне", — поделился эмоциями итальянец.

Предлагаем также ознакомиться с ответами Де Дзерби на вопросы об использовании множества легионеров в матчах еврокубков, а также о том, какой является его главная задача за время работы в Шахтере.

Напомним, что уже 11 сентября "горняки" проведут домашний матч против днепровского Днепра-1.