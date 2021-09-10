Стали известны стартовые составы команд для поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Александрия и петровский Ингулец.
Сергей Гринь, фото ФК Александрия
10 сентября 2021, 18:56
Стартовым поединком седьмого тура украинской Премьер-лиги станет пятничное противостояние между Александрией и петровским Ингульцом.
Юрий Гура, после ничьей против одесского Черноморца (2:2), решил использовать в стартовом составе в центре обороны новую пару в лице Мельника и Бухала, в то время как Дрышлюк дополнит тройку полузащитников, а на острие атаки Александрии сыграет Сергей Гринь, по левую руку от которого расположится Одарюк.
Сергей Лавриненко, на фоне победы над Мариуполем (3:0), предоставил место на поле ровно тому же набору исполнителей, который добывал успех в прошлом туре.
Александрия: Билык — Мирошниченко, Мельник, Бухал, Цуриков — Калюжный, Демченко, Дрышлюк — Одарюк, Гринь, Третьяков.
Запасные: Горох, Стецьков, Ковалец, Спинелли, Кожушко, Мустафаев, Рыбалка, Дубра.
Запасные: Малыш, Плохотнюк, Козак, Бартулович, Коваленко, Поспелов, Мельничук, Якимив, Гопей.
Ингулец: Гальчук — Асмелаш, Ковалев, Салем, Опанасенко — Шишка — Полегенько, Коробенко, Запорожец, Шарай — Ситало.
Матч Александрия — Ингулец начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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