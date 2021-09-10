Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Александрия и петровский Ингулец.

Стартовым поединком седьмого тура украинской Премьер-лиги станет пятничное противостояние между Александрией и петровским Ингульцом.

Юрий Гура, после ничьей против одесского Черноморца (2:2), решил использовать в стартовом составе в центре обороны новую пару в лице Мельника и Бухала, в то время как Дрышлюк дополнит тройку полузащитников, а на острие атаки Александрии сыграет Сергей Гринь, по левую руку от которого расположится Одарюк.

Сергей Лавриненко, на фоне победы над Мариуполем (3:0), предоставил место на поле ровно тому же набору исполнителей, который добывал успех в прошлом туре.

Александрия: Билык — Мирошниченко, Мельник, Бухал, Цуриков — Калюжный, Демченко, Дрышлюк — Одарюк, Гринь, Третьяков.

Запасные: Горох, Стецьков, Ковалец, Спинелли, Кожушко, Мустафаев, Рыбалка, Дубра.



Ингулец: Гальчук — Асмелаш, Ковалев, Салем, Опанасенко — Шишка — Полегенько, Коробенко, Запорожец, Шарай — Ситало.