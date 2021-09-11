Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

Динамо Киев одержало победу над Металлистом 1925 в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Мирчи Луческу отправили в ворота харьковского клуба два безответных мяча, авторами которых стали Виктор Цыганков и Денис Гармаш.

Этого оказалось для Динамо более чем достаточно для того, чтобы записать в свой актив очередные три очка.

Обзор матча:

Металлист 1925 — Динамо Киев 0:2

Голы: Цыганков, 47, Гармаш, 52



Металлист 1925: Сидоренко — Ермаков, Шершень, Ткачук, Ченбай — Габелок — Савин (Протасов, 74), Крыськив, Голодюк (Фабиньо, 74), Ременюк (Батюшин, 74) — Марлисон (Зубков, 73).



Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Андриевский (Шепелев, 68) — Цыганков (Караваев, 77), Леднев (Гармаш, 46), Де Пена (Вербич, 68) — Шкурин (Супряга, 77).



Предупреждения: Ченбай, Марлисон, Фабиньо — Забарный, Супряга.