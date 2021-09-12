Украина

Полузащитник днепрян прокомментировал исход матча против Шахтера.

Днепровский Днепр-1 в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги на поле НСК Олимпийский уступил донецкому Шахтеру (0:2).

Шахтер — Днепр-1 2:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник команды Игора Йовичевича, Игорь Когут, рассказал о своих впечатлениях от противостояния против "горняков".

"В целом, матч оставил хорошие впечатления, ведь нам удалось реализовать план на игру. На мой взгляд, мы играли на равных с Шахтером, но они реализовали собственные моменты, а мы — нет.

У меня был момент для гола во втором тайме, но тогда ситуация была действительно тяжелой, как мне показалось. Надо будет посмотреть повтор. Там нужно было быстро среагировать, и я принял решение перебрасывать вратаря, но у меня это не получилось. Возможно, надо было пробрасывать мяч в сторону, но не факт, что я бы там к нему успел. Сыграл, как сыграл и, к сожалению, не забил.

Первые 15-20 минут мы присматривались к сопернику. Готовили одно, но немножко не получалось с реализацией задумок. Ну, а когда пропустили гол, то отбросили все опасения, и начали делать то, что отрабатывали на тренировках, и в результате мы полтора тайма гоняли Шахтер", — констатировал футболист.

В следующем туре днепровский Днепр-1 будет проводить домашний поединок против ровенского Вереса.