Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

Донецкий Шахтер в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги одержал победу над Днепром-1 (2:0).

Подопечные Роберто Де Дзерби вышли вперед на 15-й минуте поединка, когда результативным ударом отметился Фернандо. Окончательную точку в матче поставил Траоре, забивший в ворота днепрян за три минуты до конца основного времени встречи.

Обзор матча:

Шахтер — Днепр-1 2:0

Голы: Фернандо, 15, Траоре, 87



Шахтер: Пятов — Конопля, Витао, Матвиенко, Исмаили (Исмаили, 62) — Степаненко (Маркос Антонио, 80), Майкон — Тете (Соломон, 62), Алан Патрик, Педриньо (Марлос, 85) — Фернандо (Траоре, 62).



Днепр-1: Кожокару — Лучкевич (Назаренко, 69), Адамюк, Сваток, Логинов, Дубинчак — Джурасек, Ди Франко (Чуже, 72), Когут, Гуцуляк (Билл, 87) — Довбик.



Предупреждения: Майкон — Сваток, Ди Франко.