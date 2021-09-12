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Наставник днепрян поделился своими мыслями после игры с "горняками".

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич прокомментировал поражение своей команды в поединке седьмого тура УПЛ против донецкого Шахтера (0:2).

"Чувствую гордость за команду. Даже такой игры не хватило, чтобы вырвать ничью или выиграть, но такая игра позволит нам победить в 90% матчей с другими командами. Если продолжим играть в таком же духе, так же храбро и смело, то этого будет достаточно, чтобы выиграть в других матчах.

Планом на игру было – играть смело, храбро, в высоком прессинге, один на один и не бояться. У нас квалифицированные игроки, но матч получился энергозатратным. Эмоции появлялись, потому что создавали моменты. В первые 20 минут у нашей команды был мандраж, не могли придержать мяч и отдохнуть, а теряли его. Шахтер очень быстро забил гол и просто жил на нашей половине поля. Это еще добавило уверенности их команде.

Когда мы начали связывать четыре паса, переводили мяч с фланга на фланг, то почувствовали, что можем играть. Мы перестроились на схему 3-4-3, играли между линями, на что Шахтер ничем не мог ответить. В конце первого тайма донецкий клуб прижался к своим воротам, мы могли забить гол.

Защитники Шахтера играют высоко, мы пытались использовать пространство за их спинами. Это нам удавалось. Мы заслужили минимум на один гол, а кто знает, как бы потом пошла игра, если бы мы забили. На эмоциях моя команда сумасшедшая. Они не раз показали, что в таком состоянии могут вырвать победу. Сегодняшней игры не хватило, чтобы победить команду Лиги чемпионов, но для других клубов этого было бы достаточно.

Первый пропущенный гол? Это индивидуальное мастерство Фернандо, он очень хорошо пробил в дальний угол. Этот футболист стоит евро, его не покупали за 30 или 100 тысяч евро. Реакция моей команды была хорошей и мы почувствовали, что можем выровнять игру. Второй тайм показал, что игра была равной. Мы минимум 25 минут были лучше соперника. Но после второго гола Шахтер снова получил уверенность, чтобы сыграть в так называемый "дыр-дыр" до конца. Матч был до гола — или они забивают и закрывают игру, или мы забиваем и вырываем ничью", – сказал Йовичевич в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Видеообзор матча Шахтер — Днепр-1 доступен для просмотра на Football.ua.