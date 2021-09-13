Украина

Форвард Десны прокомментировал исход матча против Ворсклы.

Черниговская Десна в седьмом туре украинской Премьер-лиги совершила тяжелый визит в гости к полтавской Ворскле, на поле которой сумела вырвать ничью, уступая по ходу матча в два мяча (2:2).

Ворскла — Десна 2:2 Видео голов и обзор матча

Нападающий "северян" Денис Безбородько, на счету которого оказался один из забитых мячей его команды, по окончании игры дал свою оценку происходившему на поле в этот вечер.

"Во-первых, после двух матчей по 0:4, мы должны были выходить на поле, и играть исключительно на победу, однако что-то у нас не идет в последнее время.

Считаю, что в таких условиях, 2:2 — вполне закономерный результат по игре для обеих команд. Надо двигаться дальше, вновь искать причины своих ошибок, исправлять их, и уже готовиться к следующему матчу", — подытожил футболист.

В следующем туре черниговская Десна проведет домашний поединок против львовского Руха.