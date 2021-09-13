Форвард Десны прокомментировал исход матча против Ворсклы.
Денис Безбородько празднует гол в ворота Ворсклы, фото ФК Десна Чернигов
13 сентября 2021, 07:20
Черниговская Десна в седьмом туре украинской Премьер-лиги совершила тяжелый визит в гости к полтавской Ворскле, на поле которой сумела вырвать ничью, уступая по ходу матча в два мяча (2:2).
Ворскла — Десна 2:2 Видео голов и обзор матча
Нападающий "северян" Денис Безбородько, на счету которого оказался один из забитых мячей его команды, по окончании игры дал свою оценку происходившему на поле в этот вечер.
"Во-первых, после двух матчей по 0:4, мы должны были выходить на поле, и играть исключительно на победу, однако что-то у нас не идет в последнее время.
Считаю, что в таких условиях, 2:2 — вполне закономерный результат по игре для обеих команд. Надо двигаться дальше, вновь искать причины своих ошибок, исправлять их, и уже готовиться к следующему матчу", — подытожил футболист.
В следующем туре черниговская Десна проведет домашний поединок против львовского Руха.