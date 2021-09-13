Украина

И.о. главного тренера Колоса прокомментировал игру его команды в матче против Мариуполя.

Ковалевский Колос в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги на своем поле уступил Мариуполю, для которого данный успех стал первым в новом сезоне (1:3).

Колос — Мариуполь 1:3 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, исполняющий обязанности главного тренера "колосков" Сергей Кузнецов оценил выступление своей команды в данном поединке.

"Стыдно за результат и нашу игру в обороне. Все остальное: атака, исполнение задач футболистами, настрой, мотивация, агрессия желание победить, — порадовало. Были отдельные индивидуальные ошибки.

Мы готовились к игре против быстрых футболистов Мариуполя, понимали, что против них будет нелегко, но ребята ошибались. Сейчас сложно что-то сказать. Будем исправлять ситуацию и работать над устранением неточностей в нашей игре.

Только тяжелая работа позволит нам преодолеть отсутствие фарта. Его еще надо заслужить своим трудом на поле и за его пределами. Это касается как футболистов, так и тренерский штаб. Будем постепенно идти вперед и работать над собой", — многообещающе заключил беларуский специалист.

В следующем туре ковалевский Колос сыграет в гостях против петровского Ингульца.