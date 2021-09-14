Украина

Наставник львовян поделился своими мыслями после игры с Вересом.

Главный тренер Львова Олег Дулуб прокомментировал поражение от Вереса (0:1) в матче седьмого тура УПЛ.

"Готовились под контратаки. И просто одна позиционная ошибка игрока. Естественно, весь футбол построен на ошибках. Этого избежать практически невозможно. Ясно, что гол забит классно в контратаке. Будем работать над этим.

Всегда очень тяжело переламывать психологию футболистов, когда команда внизу таблицы. Наверное, это самое сложное для нас, что предстоит сделать в ближайшее время", – сказал Дулуб в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Верес — Львов.