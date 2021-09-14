Украина

Football.ua выделяет лучших футболистов в 7-м туре УПЛ.

Седьмой тур УПЛ принес сразу несколько неожиданных результатов, но больших сенсаций не было. Лидеры одержали победы, а аутсайдеры снова сели в лужу. Исключением стал Мариуполь, обыгравший Колос.

Итоги 7-го тура УПЛ

На этот раз в символическую сборную тура попали игроки следующих команд: 3 игрока Шахтера, 2 игрока Динамо, 1 игрок Миная, 1 игрок Ворсклы, 1 игрок Черноморца, 1 игрок Мариуполя, 1 игрок Руха, 1 игрок Александрии.

Вратарь: Даниил Кучер, Минай

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Голкипер Миная уже не впервые попадает в нашу символическую сборную тура. В матче против Черноморца он пропустил аж два гола, тем не менее его команда не проиграла, хотя очень даже могла. Ведь одесситы нанесли 20 ударов по воротам своих соперников.

Правый защитник: Илья Путря, Черноморец

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Крайний защитник Черноморца очень хорошо поддерживал атаки своей команды. Отдал голевую передачу, создал еще голевой момент своему партнеру, сделал две ключевые передачи. Одним словом, внес большой вклад в то, чтобы Черноморец отыгрался в этом поединке.

Центральный защитник: Валерий Бондаренко, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 1

На плечи Валерия Бондаренко лег большой объем работы в матче против Десны. Он стал футболистом, который сделал больше всех ТТД в этом матче – 102. При этом при небольшом количестве брака. Сделал аж 79 передач на своих партнеров, при этом имея высокую точность пасов – 92%.

Левый защитник: Николай Матвиенко, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Николай Матвиенко излучал уверенность в матче против Днепра-1. Где-то тяжело ему было бороться на втором этаже с Артемом Довбиком, но позиционных ошибок не допускал, в игре один в один также выглядел хорошо. Выиграл 78% своих единоборств.

Центральный полузащитник: Иван Калюжный, Александрия

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Голевая передача, которую в этом туре сделал Иван Калюжный, вполне заслуживает звания лучшего паса в туре. Калюжный сделал длинную вертикаль через все поле на ход Гриню, который забил победный гол в матче.

Правый полузащитник: Виктор Цыганков, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Виктор Цыганков после бледного старта сезона уже можно утверждать, что вышел на свой уровень игры. Лидер киевлян выдает не первый сильный поединок. Особенно должен радовать этот момент киевских болельщиков перед стартом команды в групповом этапе Лиги чемпионов. В матче против Металлиста 1925 Виктор был одним из тех футболистов, кто обеспечивал разницу.

Левый полузащитник: Дмитрий Топалов, Мариуполь

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Один из лучших игроков в туре – несомненно Дмитрий Топалов. Забил два классных гола и помог своей команде без особых проблем добыть три очка в важнейшем выездном матче против Колоса.

Атакующий полузащитник: Фернандо, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Бразильский футболист Шахтера Фернандо впервые за долгое время появился на поле на своей родной позиции на фланге полузащиты. Уже на 15-й минуте матча такое решение Роберто Де Дзерби себя оправдало. Фернандо сместился с фланга и с правой ноги пробил точно в дальний угол ворот.

Атакующий полузащитник: Денис Гармаш, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Денис Гармаш в этом сезоне использовался на разных позициях Мирчей Луческу. Опытный футболист Динамо становится одним из важнейших футболистов ротации Динамо, который способен закрыть практически любую позицию в атаке при надобности. Вот и в матче против Металлиста 1925 был настырным и вполне заслуженно был вознагражден забитым голом.

Нападающий: Андрей Борячук, Рух

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Гол Андрея Борячука в ворота луганской Зари – ни что иное как результат индивидуальных действий футболиста. Воспитанник Шахтера продолжает демонстрировать, что имеет очень неплохой уровень исполнительского мастерства. После этого гола Рух получил возможность закрыться еще больше и действовать на контратаках. Правда, победный результат удержать так и не удалось, хотя и ничья в матче против Зари для Руха сравни победе.

Нападающий: Лассина Траоре, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 1

После выхода на замену в матче против Днепра-1 сразу стало понятно, что на поле в составе "горняков" появился центрфорвард. У Траоре регулярно начали возникать неплохие моменты в атаке и свой гол он таки нашел. Этот забитый мяч избавил Шахтер от нервной концовки поединка с Днепром-1.

Сергей Горбаченко, Football.ua