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Десна - Рух, фото Рух
17 сентября 2021, 22:46
Десна в рамках поединка восьмого тура элитного дивизиона чемпионата Украины принимала на своем поле Рух и добилась минимальной победы.
"Северяне" смогли распечатать ворота соперника лишь в компенсированное к матчу время усилиями Тотовицкого.
Обзор матча:
Десна — Рух 1:0
Гол: Тотовицкий, 90+1
Десна: Мысак — Цымбалюк, Жук (Завийский, 73), Сафронов (Ковтун, 9) — Болбат (Волошин, 87), Тотовицкий, Домбровский, Картушов, Арвеладзе — Калитвинцев, Безбородько (Будковский, 46).
Рух: Панькив — Карасюк, Белый, Гагун, Мысык - Федорчук, Мартынюк, Притула (Сыч, 73) - Климчук, Бойчук (Лях, 83), Борячук (Кондраков, 83).
Предупреждения: Жук, Ковтун — Борячук, Федорчук, Притула