Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Десна в рамках поединка восьмого тура элитного дивизиона чемпионата Украины принимала на своем поле Рух и добилась минимальной победы.

"Северяне" смогли распечатать ворота соперника лишь в компенсированное к матчу время усилиями Тотовицкого.

Обзор матча:

Десна — Рух 1:0

Гол: Тотовицкий, 90+1

Десна: Мысак — Цымбалюк, Жук (Завийский, 73), Сафронов (Ковтун, 9) — Болбат (Волошин, 87), Тотовицкий, Домбровский, Картушов, Арвеладзе — Калитвинцев, Безбородько (Будковский, 46).

Рух: Панькив — Карасюк, Белый, Гагун, Мысык - Федорчук, Мартынюк, Притула (Сыч, 73) - Климчук, Бойчук (Лях, 83), Борячук (Кондраков, 83).

Предупреждения: Жук, Ковтун — Борячук, Федорчук, Притула