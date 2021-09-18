Украина

Наставник черниговской Десны Александр Рябоконь подвел итоги победного матча в УПЛ.

Черниговская Десна минимально обыграла львовский Рух в рамках матча восьмого тура украинской Премьер лиги, забив победный гол в компенсированное время.

Наставник черниговской команды Александр Рябоконь подвел итоги победного матча, отдав должное сопернику.

"Как всегда напряженный матч. Обе команды бились до последнего. Мы больше все же атаковали, угрожали воротам соперника. Возможно, игра такая более ничейная, но в концовке встречи мы больше хотели выиграть.

Да, удалось изменить игру заменами. Все неплохо вышли, правда две замены были вынужденные: и на первых минутах, и замена Безбородько. Завийский удачно вышел на позиции правого защитника. Он и сделал голевую передачу.

Соперник сложный. Рух очень организованно играл. Это быстрая команда, мобильная, много двигается. Против таких команд всегда тяжело играть. Конечно, много моментов создать не удастся ни одной, ни другой команде", — заявил наставник в эфире ТК Футбол 1/2/3 после матча.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Десна — Рух.

Напомним, Десна после 8 сыгранных матчей идет на третей строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 16 турнирных пунктов. Подопечные Кучука идут на девятом месте, набрав восемь турнирных баллов.