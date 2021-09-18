Стали известны стартовые составы команд для поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют петровский Ингулец и ковалевский Колос.
Сергей Кузнецов, фото ФК Колос Ковалевка
18 сентября 2021, 13:40
Субботнюю программу восьмого тура украинской Премьер-лиги будет открывать матч в Кропивницком между петровским Ингульцом и ковалевским Колосом.
Сергей Лавриненко, на фоне поражения от Александрии (0:1), выпустил лишь Младена Бартуловича в центр поля.
В то же самое время, Сергей Кузнецов, после поражения от Мариуполя (1:3), предпочел использовать в воротах Кирилла Феюна, на правом фланге обороны сыграет Золотов, а в центр вернется Гавриш. При этом Ренан и Лысенко сыграют в линии атаки с первых минут.
Ингулец: Гальчук — Асмелаш, Ковалев, Салем, Опанасенко — Шишка — Полегенько, Бартулович, Запорожец, Шарай — Ситало.
Запасные: Ярош, Плохотнюк, Шишка, Головкин, Павлов, Поспелов, Мельничук, Гопей, Коробенко.
Запасные: Маханьков, Ром, Новак, Задоя, Костышин, Нуриев, Ситчинава.
Колос: Фесюн — Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец — Милько, Богданов — Ильин, Чурко, Ренан — Лысенко.
Матч Ингулец — Колос начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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