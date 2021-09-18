Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют петровский Ингулец и ковалевский Колос.

Субботнюю программу восьмого тура украинской Премьер-лиги будет открывать матч в Кропивницком между петровским Ингульцом и ковалевским Колосом.

Сергей Лавриненко, на фоне поражения от Александрии (0:1), выпустил лишь Младена Бартуловича в центр поля.

В то же самое время, Сергей Кузнецов, после поражения от Мариуполя (1:3), предпочел использовать в воротах Кирилла Феюна, на правом фланге обороны сыграет Золотов, а в центр вернется Гавриш. При этом Ренан и Лысенко сыграют в линии атаки с первых минут.

Ингулец: Гальчук — Асмелаш, Ковалев, Салем, Опанасенко — Шишка — Полегенько, Бартулович, Запорожец, Шарай — Ситало.

Запасные: Ярош, Плохотнюк, Шишка, Головкин, Павлов, Поспелов, Мельничук, Гопей, Коробенко.



Колос: Фесюн — Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец — Милько, Богданов — Ильин, Чурко, Ренан — Лысенко.